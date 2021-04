PAN, PRI y PRD logran conformar mega alianza en capital de Veracruz con DVCH

Luego de que el PRI acordó ceder el municipio de San Andrés Tuxtla para que la fórmula sea encabezada por el de la Revolución Democrática (PRD) y en Tuxpan para Acción Nacional (PAN), se concretó que el priísta David Velasco Chedraui contenga por la presidencia municipal de Xalapa.

De esta manera, serían 93 los municipios en los que la coalición "Va por Veracruz", al plantear al Organismo Público Local Electoral (OPLE) la modificación del acuerdo de coalición.

En total, 34 candidaturas las encabezará el PAN, 30 el PRI y 29 el PRD, según información que ha circulado respecto a la modificación de la alianza.

Cabe señalar que David Velasco Chedraui ya fue alcalde de Xalapa en el periodo de 2008 al 2010 por el PRI.

Apenas este miércoles anunció que no sería un obstáculo para la conformación de la alianza "Va por Veracruz" en la capital, dando a entender que quedaba descartado.

"David Velasco no será un obstáculo sino al contrario, un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la ciudad; en mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de ellos, en mi camino no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo", dijo el también ex diputado local de la LXIII Legislatura en un breve mensaje

De esta manera, el PAN, PRD y PRI lograron concretar la alianza para buscar ganar juntos la presidencia municipal de Xalapa, sumando 93 los municipios en los que la coalición "Va por Veracruz".