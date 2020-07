PAN presiona por regreso de Paulino Domínguez a alcaldía de Actopan

A decir del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, la orden emitida el pasado viernes por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Congreso del Estado restituya al alcalde electo de Actopan, o en su caso, nombre al suplente, garantiza el respeto a la voluntad de la población de ese municipio.

Durante conferencia de prensa digital, el dirigente estatal del PAN recordó que dicho partido ha insistido en el respeto a los derechos de los actopenses.

Y es que resaltó, la población e Actopan eligió con su voto al panista Paulino Domínguez, mismo que fue separado de su cargo para investigaciones legales y que el Tribunal ordenó restituir.

El panista defendió al alcalde electo de Actopan y acusó a Morena de querer separar al panista Paulino Domínguez, de la presidencia municipal.

Asimismo, reprochó que la bancada de Morena en el Congreso del Estado nombrara a un presidente municipal interino.

"Morena ya no tiene excusa, no puede seguir abusando de su mayoría en el Congreso local. De no atender la resolución del Tribunal, estarán cometiendo desacato", advirtió el dirigente estatal del PAN.