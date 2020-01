PAN defiende permanencia de cacicazgos familiares en Veracruz

El presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, aseveró que su partido no apoyará la llamada “Ley Antimonarquia” planteada por el diputado de Morena, Henri Christophe Gómez.

Antes de ello dijo que deberá analizarse y que quizá se desconoce que cada elección es diferente y que en éstas, el voto es libre y secreto, con lo que cuestionó la forma en que se eligió al diputado que la plantea.

Señaló que quienes sí quieren tener su monarquía son quienes constituyen el partido Morena al querer desaparecer el Instituto Nacional Electoral.

“Es importante mantener la democracia en México no hacer la monarquía que ellos quieren. No sé si quien lo está haciendo (el diputado) lo eligieron también por tómbola como lo hacen ellos y que así llegó a su cargo político y no sabe lo que es una elección”, añadió.

El panista enfatizó que un servidor público no puede decir a alguno de sus familiares que no tiene derecho a ser votado.

Asimismo, el líder del albiazul dio a conocer que hay alcaldes de otros partidos políticos que están sumándose a Accion Nacional.

“Esto para nosotros es importante porque Acción Nacional está abierto a todos, es un partido donde todos cabemos y vamos a ganar la siguiente gubernatura para poder librar a Veracruz y a México de Morena que no sabe gobernar y está dañando a nuestro país y nuestro estado”, añadió.