Otra del OPLE; quitan 19 candidaturas a Fuerza por México en Veracruz

Este sábado en conferencia de prensa explicó que no se trata de una sustitución de candidatura sino de dejarlos sin postulación en esos 19 municipios.

"Si en estos 19 compañeros no había paridad, no entiendo la razón de por qué anular 19 candidatura y no dar siquiera la oportunidad de sustitución, de que se sustituyeran, por eso impugnaremos", dijo.

De esa forma denunció que el Organismo Público Local Electoral incumplió con los tiempos para emitir estas resoluciones puesto que van 12 días de campaña.

"Vamos a impugnar porque aun conscientes de que se hubiera incumplido de manera partidista con un procedimiento que ya estaba fuera de tiempo porque el órgano electoral no lo emitió en tiempo, hay un artículo donde dice que el órgano electoral tendrá que emitir en las próximas 48 horas si la lista de candidatos cumple con la paridad y pasaron siete días para la resolución", dijo.

Reiteró que quien incumplió los tiempos para realizar la sesión de la tómbola fue el órgano electoral, no el partido que lo abandera.

Consideró que sus derechos político-electorales fueron violentados por el OPLE, y aseguró que en la resolución no se ordena la sustitución de candidaturas para impulsar a una mujer, sino de la anulación de 19 candidaturas, lo cual violenta a su partido.

"Me lastima profundamente que la decisión de la tómbola haya afectado a Xalapa, pero también a mis compañeros que me acompañan en esta planilla, por lo que apelando a mis derechos político-electorales y con la certeza y confianza de la estructura nacional vamos a impugnar este resultado. Lo vamos a impugnar con una sola razón y claridad, Xalapa necesita recuperar la paz a través de un proyecto que nosotros representamos", añadió.

Y es que en sesión extraordinaria urgente del viernes, el OPLE determinó retirar 19 candidaturas a este partido por no cumplir con el principio de paridad.

