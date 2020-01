Otorgan amparo a Marcos Even Torres, ex fiscal anticorrupción

El ex funcionario buscó ampararse además por una segunda orden de aprehensión por desaparición forzada y secuestro, el cual le fue negado





La justicia federal amparó al exfiscal especializado anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, respecto a la orden de aprehensión que hay en su contra por el delito de cohecho.

"Se concede la suspensión definitiva, contra el acto que reclama de las autoridades", señala el tablero de avisos del Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, lo señala de pactar con exfuncionarios de Javier Duarte para exonerarlos o darles beneficios dentro de sus procesos.

De esta manera el juez que liberó la orden de captura el 14 de septiembre de 2019 por este delito, Luis Roberto Juárez López, deberá dejarla sin efectos.

Concretamente se acusa a Marcos Even Torres Zamudio por su supuesta participación en el delito contra la procuración de justicia y cohecho, presuntamente por pactar con exfuncionarios para otorgarles mejores medidas cautelares o salir de prisión.

De acuerdo con el amparo la Fiscalía no contaría con datos de prueba que permitan determinar los hechos delictivos que se pretenden atribuir al ex fiscal anticorrupción.

Cabe señalar que una vez que solicitó el amparo, Torres Zamudio también intentó ampararse en el mismo juicio respecto a la orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro y desaparición forzada cometidos en contra de Francisco Zárate, quien fue jefe de escoltas del ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.

Pese a esto el juez federal determinó no ampliar la demanda y no amparar al ex fiscal anticorrupción por dicha orden de aprehensión, pero sí concedió la suspensión definitiva en contra de los actos inicialmente reclamados, es decir por cohecho.

"Se estima que la ampliación de demanda planteada por el quejoso resulta improcedente, en virtud que la orden de aprehensión que reclama se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo cual a la fecha en que aconteció tal presentación dicho acto era inexistente".