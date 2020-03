Orfis busca prescindir de despachos externos para cuentas de Veracruz

El Órgano de Fiscalización Superior buscará no tener que contratar a despachos externos para auditar la cuenta pública, ya que aunque ello es permitido por la Ley, representa un gasto superior a los 15 millones de pesos, expresó en entrevista la titular, Delia González Cobos.

En caso de que se requiriera contratar auditores externos, agregó, el órgano buscaría convenios con instituciones educativas para que sean egresados o personas con experiencia en la materia, las que pudieran colaborar.

"Cada año había venido dándose esa situación de contratación externa de despachos auxiliares en el trabajo de Fiscalización, esto es algo que está en ley, es permitido y entonces se había atendido esa parte del trabajo de fiscalización a través de apoyo externo. En esta ocasión no se va a hacer para la revisión de la cuenta pública 2019, no habrá ese apoyo, los trabajos que se hagan se harán con recursos propios, con el personal del Orfis y si vemos que no alcanzamos vamos a contratar gente".

Delia González Cobos destacó que hasta el momento el Orfis tiene capacidad para fiscalizar la cuenta pública 2019, por lo de que de necesitar en algún momento apoyo externo se buscaría algún convenio con instituciones educativas, universidades; y los profesionales egresados tendrían un pago por su trabajo.

"Vamos a valorar si contratamos ingenieros, arquitectos que nos ayuden por el tema de la revisión en cuenta pública en la obra, en las auditorías técnicas a obra pública".

Y es que la contratación de despachos externos para apoyo en las auditorías siempre ha sido muy costosa.

"Una buena cantidad, el año pasado se pagaron 15 millones 600 mil, algo así, y el año antepasado una cifra aproximada y el anterior también, entonces sí es una cantidad que en esta ocasión creemos que nos va a significar un ahorro, no de la misma cantidad porque al final tendremos que pagar viáticos, las salidas, las revisiones, las verificaciones de obra; el personal que se contrate adicional va a significar un gasto pero al final va a haber un ahorro".