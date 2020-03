Orfis avala que trabajadoras se sumen a paro nacional

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) respaldará a las mujeres trabajadoras del ente que el próximo lunes se sumen al Paro Nacional, manifestó la titular Delia González Cobos.

En su caso personal, dijo, debido a las múltiples responsabilidades al frente del Órgano, no podrá sumarse al paro nacional de mujeres de este 9 de marzo.

"Hay libertad para que ellas -las trabajadoras del Orfis- puedan expresarse de la manera en que consideren conveniente; si alguna falta no vamos a descontarles el día, no va a haber ninguna afectación a sus derechos laborales y desde luego que también quien quiera ir a trabajar puede hacerlo".

En el Orfis, aproximadamente el 48 por ciento de la plantilla laboral son mujeres, precisó Delia González Cobos.

La titular del Orfis reiteró que aunque ella no podrá parar sus labores el lunes, apoya la lucha por la causa de las mujeres.

"Yo tengo muchas responsabilidades y tengo muchos asuntos qué atender, yo no me puedo detener, debo estar ahí, pero desde luego que siempre he apoyado las causas de las mujeres y esta no sería la ocasión en que yo me niegue a ello".