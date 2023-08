Gobernador de Veracruz prohíbe a colaboradores asistir a evento de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió a sus colaboradores para no asistir al cierre de la gira de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial por Morena y partidos aliados.

Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, García Jiménez subrayó que tanto él como los secretarios de despacho no deben participar en la concentración programada para el 27 de agosto en Veracruz.

"No puedo ir ni tampoco los secretarios, ni tampoco los subsecretarios, se los recuerdo", advirtió el gobernador.

ACUERDO DE UNIDAD

García Jiménez precisó que, aunque la Constitución Política le permitiría estar presente en este tipo de eventos debido a su carácter de día no laborable, no acudirá en virtud de un acuerdo al que suscribió junto a otros gobernadores de Morena para mantener la unidad.

Dicho acuerdo implica la abstención de intervenir en la selección del candidato presidencial dentro de su partido.

"La Constitución me lo permitiría sin problemas porque es un día no laborable pero no puedo porque firmamos un documento en el que los gobernadores nos comprometíamos a no mostrar públicamente el apoyo a alguno de los seis aspirantes a la Coordinación Nacional del movimiento", aclaró el mandatario.

Aunque en ocasiones García Jiménez ha manifestado previamente su respaldo a Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Morena acordaron abstenerse de apoyar abiertamente a los aspirantes, denominados coloquialmente "corcholatas".

Es importante resaltar que Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, llevará a cabo cinco eventos en distintos puntos del país, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México y, finalmente, Veracruz.

Claudia Sheinbaum se encuentra compitiendo por la candidatura de Morena junto a otros aspirantes, como el ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, los legisladores Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, así como el ex secretario de Gobernación Adán Augusto Hernández López.