Opositores a despenalización del aborto, sin argumentación jurídica: Mónica Robles

"Creo que, honestamente, se trata de un tema mediático porque de manera premeditada no citan completo el párrafo cuarto de la Constitución del Estado, señalando que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero sin decir la última frase que establece, como salvedad, 'las excepciones previstas en las leyes' (...).

"No hay ninguna contradicción en la reforma y ellos lo saben; creo que esto es un mensaje que trata de confundir a la población, de engañar y crear un ambiente como si estuviéramos en contra de la vida y de los no nacidos cuando lo que hace la reforma al Código Penal es proteger a las mujeres que quieren terminar un embarazo, protegiendo la vida y la salud reproductiva de las mujeres que deciden continuar con un embarazo", explicó.

De esta manera dijo que el Congreso local no trasgredió la carta magna local debido a que la penalización del aborto continúa después de los 3 meses de gestación, tal y como ocurre en la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, además de que dicho delito también se castiga cuando una mujer es forzada a abortar.

Reiteró que legalmente no se puede calificar de inconstitucional el cambio avalado por los diputados, ya que la propia Constitución de Veracruz establece que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural "salvo las excepciones previstas en las leyes", por ello la reforma va acorde a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) ha emitido fijando criterios en el reconocimiento del acceso al aborto.

La diputada de MORENA indicó que en este caso la excepción se trata del Código Penal, que ahora fija como límite las 12 semanas de gestación para que una mujer decida si solicita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin ninguna consecuencia de tipo penal.

Robles Barajas aclaró que en caso de que una mujer interrumpa un embarazo después de los 3 meses de gestación sí será responsable de un delito, que de comprobarse se puede sancionar con tratamiento en libertad y la aplicación de medidas educativas y de salud, aunque no con prisión como ya se establecía en el Código antes de la actual reforma avalada por los legisladores la semana pasada.

"La reforma que se aprobó por el Congreso la semana pasada y que ya entró en vigor lo que hace es penalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; igual, es el mismo criterio que se ha seguido en la Ciudad de México desde la reforma del 2007 y más recientemente en Oaxaca e Hidalgo.

"El delito de aborto continúa, puesto que sigue existiendo en el Código Penal, pero se fortalece para las mujeres que quieren continuar su embarazo y son forzadas a abortar, ya sea por violencia o por un procedimiento en contra de su voluntad porque se tipifica el aborto forzado independiente del aborto voluntario después de las 12 semanas", mencionó la legisladora morenista.

Añadió que una muestra de la voluntad del actual Gobierno en beneficio de los derechos de las mujeres es que el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, promulgó la reforma al Código Penal el mismo día que fue avalada por el Congreso y días después el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, asumió el compromiso de capacitar al personal para atender a las mujeres que decidan solicitar la ILE.

"Creo que esta es una postura clara de este Gobierno de MORENA y hay que decirlo, porque si hubiera sido el PAN o el PRI esto no hubiese sucedido en detrimento de los Derechos de las mujeres, sus libertades (...) y por supuesto que sí es una postura del Ejecutivo que reconoce que este es un problema de Salud Pública y de Derechos Humanos que tiene la obligación de atender", consideró.

Añadió que ahora lo principal será informar a los ciudadanos puntualmente qué es lo que implica el cambio al Código Penal, pues una mujer de 3 meses de embarazo en adelante no podrá requerir a los servicios de Salud interrumpirlo y en caso de que lo haga por otra vía seguirá teniendo una consecuencia penal.

La diputada dijo que ante las críticas de grupos conservadores no se siente vulnerada en sus Derechos, pese a los calificativos emitidos hacia su persona, puesto que ella respeta todas las opiniones, aunque no las comparta. Sin embargo, está completamente convencida de que con el tiempo la propia sociedad veracruzana dará la razón al cambio aprobado por el Congreso, especialmente las niñas o menores que no serán forzadas a ser madres a temprana edad.

Robles Barajas aseveró que es un hecho que tal y como estaba el Código Penal de Veracruz se orillaba a las mujeres a realizarse interrupciones del embarazo de forma clandestina, poniendo en riesgo su vida, especialmente aquellas más vulnerables como las que están en pobreza, menores de edad o mujeres indígenas.

Igualmente calificó "como una falta de respeto" que los grupos en contra de la ILE estén manejando la idea de que el aborto legal se utilizará como un método anticonceptivo, pues se trata de una opción a la que ninguna mujer estará obligada.