Oposición pidió destapar nepotismo en Congreso de Veracruz

Miembros de la oposición pidieron al diputado José Magdaleno Rosales Torres detallar qué otros legisladores han incurrido en actos de nepotismo al interior del Congreso local.





Cabe señalar que el legislador morenista reconoció que su hijo, José Luis González Huesca, estaba en la nómina de la actual LXV Legislatura de Veracruz como asistente legislativo.





De acuerdo con documentos oficiales, el hijo del legislador devengaba 15 mil pesos mensuales, aunque trascendió que sólo cuenta con nivel escolar de primaria.





Sin embargo, al confirmar dicha información el representante del Distrito de Medellín también reveló que no es el único legislador que incurre en esta práctica y mencionó que realizaría un exhorto a sus homólogos para que también desistan de meter a sus familiares a laborar en el Poder Legislativo.





El presidente del Comité Municipal del PRI en Paso del Macho, Mario Chávez Suárez, exigió a Rosales Torres dar a conocer los nombres de las diputadas y diputados locales quienes, al igual que él, tienen a familiares cobrando un salario.





"Las y los veracruzanos deben saber la verdad, quiénes son las diputadas y diputados que ejercen nepotismo para beneficiar a sus familiares", acusó a través de un video en sus redes sociales, luego de que el diputado local por el distrito en Medellín admitió que su hijo gana 15 mil pesos mensuales de la nómina del Congreso del Estado y que lo despediría, pero añadiendo que los demás diputados deberían hacer lo mismo, pues no es el único en esta situación.





Chávez Suárez recordó que los tres principales principios de MORENA son: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", sin embargo, le "roban" un salario a algún joven profesionista que podría desempeñar un mejor papel.





Cabe señalar que tras darse a conocer este caso el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que no hay hermanos o familiares de legisladores locales en la nómina del Congreso y rechazó las acusaciones de su compañero de bancada.





Sin embargo, se publicó en medios informativos del Estado casos como el de Hiram Nabor Álvarez Pellico, hermano del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, quien también gana 15 mil pesos como asistente.





También aparece en nómina Jonathan Trujillo Ortiz, a quien se relaciona con la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, representante del distrito de Perote.