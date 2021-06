En la reanudación de la sesión del consejo general de este sábado, se dio a conocer además que los integrantes del Consejo Municipal de Tanyotuca que realizarían el cómputo en Xalapa, solicitaron a través de un oficio que éste fuera atraído por el Consejo General dado que anteriormente se había autorizado el cambio de sede por lo que se encontraban en la capital del estado, lo que fue aprobado por unanimidad para no exponer a los funcionarios electorales.

"Recibimos un oficio firmado por todo el Consejo Municipal en donde solicitan a raíz de lo que pasó ayer en Clavijero, que este Consejo atraiga el cómputo. Está firmado por todo el Consejo municipal. Están sumamente asustados y firmaron este documento en donde no quieren hacer el cómputo", leyó el consejero presidente del OPLE en Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla.

Asimismo, expuso que los cómputos que fueron atraídos o bien que sufrieron cambios de sede no se reanudarán hasta que haya las condiciones para hacerlo porque no han recibido respuesta por parte del Gobierno del estado.

"Suspendimos los cómputos que fueron atraídos y con cambio de sede a Xalapa, hasta que ya haya las condiciones de seguridad y podremos hacer las agendas de trabajo".

Agregó que en el caso de la bodega del OPLE ubicada en la calle Cirilo Celis Pastrana, en donde se realizará el cómputo del municipio de Álamo, hay cuatro autobuses con personas que se mantienen afuera de este sitio.

"Hay tres o cuatro autobuses de gente de Álamo que llegaron a fuera de la bodega para el tema. Me pregunto si vamos a tener condiciones de realizar un cómputo con 200 gentes afuera. No podemos arriesgar la integridad del personal hasta en tanto no se garantice la sugerida en los tres fugares. Ya no debe costar tanta dificulta para Seguridad Pública para cubrir esos tres puntos y resguardar una buena área alrededor de la bodega para hacer los cómputos. Mientras no haya condiciones ¿cómo continuamos los cómputos?", cuestionó.

En el caso de la atracción de los paquetes electorales de la elección municipal de Jesús Carranza, el consejero presidente no ha habido condiciones para el traslado de la paquetería. Además, está pendiente la llegada de la paquetería de la elección municipal de Misantla pero que ya está en tránsito hacia Xalapa.

