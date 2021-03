OPLE no realizará convocatoria para Pacto por la Democracia

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, negó que vayan a realizar una convocatoria propia para un "pacto de civilidad" entre los partidos políticos del estado pese al pronunciamiento de algunos líderes que no acudieron al acuerdo Veracruz por la Democracia.

Aseguró que no es necesario organizar un nuevo acuerdo, puesto que siempre han sido escuchados por el OPLE.

"No es necesario, ya nos conocen, saben de nuestro trabajo, ustedes pregúntenle a cualquier presidente de partido o presidenta, o representante y les van a decir que confían en su Organismo Público Local Electoral, en verdad, eso nos ha costado mucho trabajo construirlo, más de cinco años", dijo.

Remarcó que, a su llegada, el reto más importante que tenían era la credibilidad y ahora que se ha logrado, "no la vamos a perder, vamos a actuar con autonomía, con imparcialidad y con equidad en la contienda".

Remarcó que el mensaje que quiere mandar a la sociedad, que el organismo público es autónomo e independiente.

No obstante, confirmó que el partido Unidad Ciudadana presentó un documento en el que propone convocar a un pacto de civilidad entres partidos políticos para garantizar una contienda tranquila en Veracruz y que será puesto a consideración del consejo general del OPLE.

Asimismo, negó que tengan conocimiento de amenazas en contra de precandidatos en Veracruz como se ha denunciado por algunos institutos políticos.

A pesar de que los partidos políticos han señalado que sus aspirantes han sido amenazados y en algunos casos fueron asesinados, el consejero negó que tengan información sobre ello ya que dijo no es algo que les competa.

"Oficialmente ante nosotros no, pero además no es nuestra labor el tema de seguridad pública, sale de nuestras esferas (...) Nosotros no tenemos ningún caso de inseguridad porque insisto en que no son nuestros temas".

Bonilla Bonilla indicó que lo que han hecho es solicitar mediante oficio dirigido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que los convoquen a participar en una mesa de coordinación para la construcción de la paz, como parte del proceso electoral.

"En el caso del delegado del INE y el OPLE mandamos un oficio al gobernador para que nos incorpore a alguna mesa de seguridad para estar al pendiente".