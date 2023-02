No será OPLE quien determine sanción a secretario de Gobierno por violencia política de género

La consejera presidenta del Organismo Público Electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, aseveró que no será el OPLE quien determine la sanción al secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, esto ante la denuncia de Violencia Política de Género que hay interpuesta en su contra por la diputada Ruth Callejas Roldan del partido Movimiento Ciudadano.

Aclaró que respecto a la resolución del pasado miércoles dónde el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó el proyecto de sentencia revocando la resolución; el OPLE está en espera de haya una sentencia y así poder iniciar algún procedimiento.





"En relación a la resolución estamos esperando por parte del organismo el engrose del proyecto que haga la Sala respecto del tema y ver los efectos de la misma; reiterarles y poner de conocimiento a la ciudadanía que el OPLE la parte que le corresponde es solo integrar el expediente y finalmente la determinación de la sentencia será determinada por el Tribunal Electoral en su oportunidad".

Cabe recordar que el OPLE en sus funciones señala que la Secretaría Ejecutiva, así como la Comisión de Quejas y Denuncias, deberán iniciar los trabajos de investigación respecto de las expresiones denunciadas a través del procedimiento sancionador instruido.

Además en su momento y cuando la sentencia lo indique los hechos serán investigados por este Organismo y remitidos oportunamente al TEV para que, con dichos elementos, determine si existió o no la VPG denunciada.

Remarcó que no pueden adelantarse a circunstancias "no podemos pronunciarnos de fondo hasta no saber el alcance de la misma".

Por último, dijo que esperarán el sentido de la sentencia y si ordenan iniciar un procedimiento lo harán; pero enfatizó que es el Tribunal Electoral quién definirá la sanción y la sentencia a dicho procedimiento.