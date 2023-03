Omisas y negligentes, autoridades para identificar restos humanos en Veracruz

Hay omisión y negligencia por parte de las autoridades que no hacen trabajo te responsable para agilizar la comparación genética de restos humanos y cuerpos, con las familias que buscan a personas desaparecidas, expresó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el señor Carlos Saldaña, del Colectivo Enlaces Xalapa.

"No es que se lento el proceso, es negligencia, es falta de voluntad por parte de las autoridades".

En el caso de don Carlos busca a sus hijos Nallely y Jesús Alberto, desaparecidos desde hace once años.

Don Carlos pide los resultados de comparación genética de dos cuerpos hallados en Coatepec, en fosa común, quienes por la edad y el tiempo, sospechó que fueran sus hijos. Sin embargo, desde hace un año ha solicitado los resultados de la comparación genética, y no hay una respuesta certera.

"Me dicen, la chica se cotejó con su ADN y no coincide, el del chico apenas se está dando y no nos ha dado un porcentaje bien. Pero no es una información precisa y oficial".

"Está mis fiscal buscando acceso para colaborar y no le dan el acceso para poder tomar una muestra de los restos y cotejar con mi ADN".

Don Carlos refirió que "el cinco de enero se cumplió un año de los dos cuerpos que exhumó la Fiscalía a petición de nosotros. Dos jóvenes, un hombre y una mujer que están como no identificados que estaban en la fosa común de Coatepec, ya lao tiene periciales".

"Desafortunadamente no nos han dado una información bien precisa que nos deje satisfechos de que son o no son nuestros familiares", expresó don Carlos Saldaña.

Las familias de personas desaparecidas piden que los cotejos genéticos se hagan de manera responsable y con información precisa,con voluntad de las autoridades para poder avanzar en el tema.

Los resultados no pueden entregarse de manera verbal, sino con informe científico preciso en torno a los "match", por la comparación de ADN.

"No es posible que haya pasado un año y no haya un informe preciso ni acceso para poder colaborar en la comparación genética de dos cuerpos", acentuó.