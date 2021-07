A sus 9 años, Omar Tadeo Osio Altamirano se convirtió en Soldado Honorario . El pequeño padece distrofia muscular, lo que hace que se le dificulte caminar, pero esto no lo hace rendirse.

Apenas llegó al cuartel y le otorgaron su uniforme: pantalón, camisola y gorra que lució orgulloso durante toda la mañana en que pudo disfrutar de los servicios de transmisiones, transportes; banda de guerra; adiestramiento; vestuario, equipo y sala de bandera. Esto fue parte del programa permanente que impulsa la Secretaría de la Defensa Nacional denominado "Soldados Honorarios".

Omar Tadeo estudia el cuarto de primaria en la escuela Justo Sierra y de acuerdo con su madre, Tania Altamirano, aunque son originarios de Xalapa anteriormente vivieron un tiempo en Ciudad de México y cada 16 de septiembre, Tadeo, disfrutaba de los desfiles militares.

"Él admira demasiado a los militares, por eso su interés. De Sipinna (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) se comunicaron con nosotros, dijeron que iban a meter los papeles de la solicitud y ya como a la semana se comunicaron conmigo para decir que Omar fue electo para presentarse en las instalaciones del Ejército Mexicano y dije, perfecto. Él se puso feliz, contento, como desde pequeño esa ha sido su ilusión se puso feliz, él ya quería que llegara el día", dijo su madre.

Él tiene una vida normal, excepto por el tiempo que debe pasar con médicos o en terapia. Su padre es comerciante y su madre es ama de casa porque la discapacidad de su pequeño, le demanda mucho tiempo.

La familia no dejaba de tomarle fotos y videos para no borrar de su memoria ese espacial momento, "para mi esto es algo muy importante porque él sabe que el día de mañana no lo va a poder lograr y ahora está cumpliendo su ilusión, aunque sea un día, pero lo está cumpliendo, desde que supo (su condición) él entró en depresión, para la edad que tiene ya más o menos tiene una idea, pero se enteró de esto y se puso feliz, en sus terapias le puso más esfuerzo porque para él es algo muy importante", agregó su madre.

