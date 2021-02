Oficializa Gonzalo Vicencio salida de Morena-Veracruz

En un salón de la hacienda de Zimpizahua, en Coatepec, Gonzalo Vicencio Flores oficializó su salida de Morena en Veracruz y su integración a las filas de Fuerza por México. Con la ex priista Regina Vázquez Saut, rindió protesta y aseguró que se lleva a miles de morenistas al nuevo instituto político y que arrebatarán la alcaldía de Xalapa al partido en el poder. Elizabeth Morales sería una posible carta.

Tras su disputa con Esteban Ramírez Zepeta, sostuvo que no tendrá ningún problema tras abandonar Morena, pues nunca manejó el dinero del partido.

"Dejamos porque no coincidimos con los ideales del pueblo, el pueblo no quiere más de lo mismo, el pueblo está muy despierto, el pueblo hizo un compromiso en el 2018 de no robar, no mentir, no traicionar".

Cuestionado con relación a cómo le irá a Morena en la jornada electoral, dijo que ya está "pronosticado". Tendió la mano a militantes de otros partidos como el PRI, Morena, PAN, para que se sumen a Fuerza por México.

"Lo más importante es que Fuerza por México se va a posicionar en todo el Estado, vamos a ganar Xalapa y la gran mayoría de los municipios".

Contempló a Elizabeth Morales para ser la candidata. Expuso que son miles de militantes los que se pasaron de Morena a Fuerza por México y que si él se pasó a este partido es para rescatar a Veracruz.

Puntualizó que sus funciones como delegado será coordinar todos los trabajos con los líderes nacionales y sacar adelante el proceso electoral.

El evento lució nutrido, pero no se cuidó la sana distancia. Se esperaba la llegada de Gerardo Islas, dirigente nacional de Fuerza por México, pero se retrasó en carretera y el evento tuvo que arrancar sin su presencia.