Oculta SEV muertes de maestros por covid en Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se negó a informar cuántos maestros de nivel básico y media superior se enfermaron y eventualmente cuántos fallecieron por covid-19 o consecuencia de ello, en el primer año de la pandemia en la entidad.

Una solicitud de acceso a la información pública, remitida a tres departamentos distintos, no fue contestada por ninguno de ellos, justificando en el peor de los casos, que la SEV no tiene ni siquiera la obligación de enterarse de qué enferman o fallecen los docentes.

El primero de los oficios, remitido por Wulfrano Rodríguez Oceguera, Secretario Particular del titular, Zenyazen Escobar, señala que la Subsecretaría de Educación Básica "no está en condiciones de proporcionar la información solicitada", argumentando para ello lo establecido en el reglamento interno de la SEV, por no ser de su competencia.

La comunicación recomendó remitir la petición al área de Recursos Humanos, perteneciente a la Oficialía Mayor.

El siguiente oficio, signado por Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, no dista mucho del primero.

En el oficio se informó que dicha información se encuentra protegida en términos de los diversos 3 fracción XI, en relación con el 111 de la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

"Por tratarse de datos personales sensibles en este caso en los maestros y que obran en el Expediente clínico personal de los maestros", además que esta información, continúa el oficio, "no constituye obligación de transparencia".

La respuesta más fuerte es la que remitió Berenice Rojas Ake, Directora de Recursos Humanos de la SEV.

En el oficio de contestación, señala que no es de su competencia "llevar un registro o estadística de contagios y causas de fallecimiento de los trabajadores por Covid-19", máxime que el personal académico se encuentra trabajando desde sus casas.

Cabe destacar que en abril de 2020, apenas un mes después de registrarse el primer caso de coronavirus en Veracruz, algunos sindicatos ya reportaban el fallecimiento de al menos dos profesores veracruzanos a consecuencia del Covid-19.