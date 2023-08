Obra pública debe estar bien ejecutada, advierte Orfis a alcaldes

La obra pública no solo debe hacerse, sino que debe estar bien ejecutada, carente de deficiencias, concluida al 100 por ciento y contar con todas las validaciones y permisos correspondientes, de lo contrario puede ser observada, advirtió el Órgano de Fiscalización Superior.

A menos de 3 meses para entregar el Informe de la Cuenta Pública 2022, exhortó a los ediles y funcionarios municipales de los 212 ayuntamientos a verificar el cumplimiento a cabalidad de la obra pública.

De lo contrario, advirtió que toda obra no ejecutada o no identificada, obra sin operar, deficiente operación de obra, obra ejecutada de forma irregular, obra sin terminar, obra de mala calidad por deficiencias técnicas, conceptos del servicio pagados no ejecutados y retenciones y/o penas convencionales, serán considerados como presunto daño patrimonial.

Señaló que ha sido común que la obra no ejecutada o no identificada, se determina cuando se genera documentación comprobatoria, sin que físicamente esté construida y/o en su caso no se identifique el alcance.

Mientras que la obra sin operar corresponde a las obras que se encuentran concluidas pero no brindan el servicio para el cual fueron programadas; que presentan deficiencias en su ejecución, tienen carencia de equipos, no cuentan con permisos y forman parte de una obra integral que requiere otras etapas.

En el caso de la deficiente operación de las obras es aquella que está concluida, pero no cumple con los requerimientos técnicos y comprometen su correcta operación, tiene una mala planeación, hay omisión de validaciones, presentan deficiencias en su ejecución y tienen modificaciones al proyecto sin autorización.

Las obras ejecutadas de forma irregular son aquellas que se encuentras construidas y operando fuera de las regulaciones, normas y/o especificaciones técnicas, decir, carecen de validaciones, permisos, dictámenes, licencias y aprobaciones de dependencias como la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Educación de Veracruz y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, entre otras.