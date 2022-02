Nuevamente, se deslinda CGJ por posibles abusos en detención de July 'N'

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que su gobierno no tiene injerencia en la aprehensión de July "N", presunta homicida de la rectora de la Universidad Valladolid en 2020, afirmando que la Fiscalía de Veracruz y la de la Ciudad de México deben aclarar presuntos actos de tortura y violencia sexual en contra de la imputada del crimen. Esto después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51 VG/2022, señalando violaciones graves a la mujer, recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec. El Ejecutivo explicó que dichos órganos a cargo de la procuración de justicia actuaron de forma coordinada, aunque el Gobierno de Veracruz no participó en los operativos a través de sus elementos de Seguridad. La CNDH pide a la administración de García Jiménez garantizar el derecho a la seguridad jurídica en agravio de la víctima, por parte de personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública; no obstante, opinó que el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra "no siempre tiene la razón " en sus investigaciones.

"Pero a que tengan razón (la CNDH) siempre, no, tampoco; se trata de presuntos responsables del homicidio de una rectora; no es nada sencillo, se tiene que aclarar e ir tras los responsables", opinó.