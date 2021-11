Nucleoeléctrica de Laguna Verde no representa ningún peligro, revira CGJ a El País

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez , remarcó que la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde no representa ningún riesgo y que la pérdida de electricidad externa en uno de los dos reactores de la Planta Nucleoléctrica de Laguna Verde se debió a un "paro programado".

Además, señala que le resulta "extraño" que el periódico no haya consultado a un ingeniero, incluso de segundo semestre de Ingeniería, para explicar que este tipo de paros son normales y programados.

Con esto negó la información dada a conocer durante el fin de semana del periódico El País quien expuso que el pasado 30 de octubre se declaró "alerta roja" en la planta.

"Resulta muy extraño que un periódico como el país no le haya preguntado a algún chico de la facultad de ingeniería de España, de alguna de las que tienen (...) Es un paro programado, de mantenimiento".

Dijo que es triste que se maneje esa información, pero en Veracruz "no somos ingenuos" y que se tienen intereses detrás de esa publicación.

"Rocío Nahle es una ingeniera de alto nivel, que no se la van a chorear los de El País, más de 30 años de experiencia laboral en Veracruz. Que quede claro, México y Veracruz va por su seguridad energética (...) Claro que la CFE tiene razón en decir, de qué se trata, por qué esa mala leche, qué extraño interés tiene, pues yo no creo que no tenga ingenieros España de ese nivel, la ingeniería es una ciencia de todo el mundo; (...) yo creo que eso pasa por ver tanto el canal de Aliens en la Tierra".

Refirió que quizá no se han enterado en ese medio de comunicación que se tienen ingenieros veracruzanos altamente capacitados como trabajadores de la Central y saben de los paros programados para mantenimiento de una turbo bomba.