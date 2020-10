Notarios sufren presiones de la delincuencia

Para el notariado nacional ha habido presiones por parte de la delincuencia, por lo que el llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno es para que respalden la actuación de quienes coadyuvan en materia legal, expresó en entrevista Guillermo Escamilla, aspirante a presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Al respecto manifestó que una de las funciones de los notarios es coadyuvar con el Estado para la seguridad, prevención del lavado del dinero, seguridad, recaudación de impuestos, entre otros aspectos, y es por ello que hay casos de notarios que han sido hostigados por la delincuencia.

"No podemos negar lo que es evidente, el notario vive de decir la verdad y una verdad es que ha habido presiones importantes para el notariado nacional en relación a su actuación, porque somos coadyuvantes del Estado", expresó Guillermo Escamilla.

Ante ello, el aspirante a presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, llamó a la evolución social, además de solicitar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatales y municipales, el apoyo necesario para que la actuación de los notarios se desenvuelva en un ambiente más tranquilo en ese tenor.

"Nosotros no ocupamos dentro del erario público ningún cargo, el Estado no nos paga un centavo por la labor que hacemos y no podemos estar escoltados todos, lamentablemente hay situaciones que se han dado complicadas y es algo que tenemos que atender con los tres órdenes de gobierno", destacó.

Guillermo Escamilla recordó que será el próximo mes de noviembre cuando en asamblea se elija al próximo presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.