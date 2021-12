"Nosotros no defendemos corruptos": CGJ sobre detención de Tito Delfín

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez subrayó que su gobierno no defenderá corruptos , con relación a la detención del exaspirante a la dirigencia estatal del PAN , Tito Delfín Cano .

Hay que recordar que el panista fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude durante su periodo como presidente municipal de Tierra Blanca.

Durante su mensaje inicial, el mandatario calificó al panista, sin aludirlo directamente, como "ladrón".

"Nosotros no defendemos corruptos, si no que actuamos de frente al pueblo para que se haga realidad el combarte frontal a la impunidad. Sí, aquella que alimentaron los gobiernos que me antecedieron para proteger a sus delfines políticos y que resultaron unos verdaderos ladrones de... Tierra Blanca, ¡perdón! (...) de cuello blanco".

Señaló que acudió a intercambiar posicionamientos políticos con los representantes populares de Veracruz, con la certeza de que este gobierno ha sido respetuoso de sus planteamientos.

"También les digo, respetuosamente, a las diputadas y legisladores que dentro de mi derecho a discernir manifestaré mi opinión política, quizá antagónica a la de algunos de ustedes".

El proceso contra el panista en el proceso interno para renovar la dirigencia fue criticado por panistas y por el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, así como opositores de otros partidos.

Cabe recordar que la semana pasada, diputados del PAN y Morena se confrontaron en torno a la detención de Tito Delfín Cano, quien aspiraba a dirigir al blanquiazul en Veracruz.

La diputada de Morena, Margarita Corro Mendoza, afirmó que el político está relacionado con actos de corrupción en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tierra Blanca.