Abogada de Acayucan, nueva encargada de Secretaría del Trabajo en Veracruz

Quien fuera la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad del estado hasta hoy, Guadalupe Argüelles Lozano, presentó su renuncia al cargo, mismo que fue aceptada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Lo anterior fue dado a conocer por el mandatario estatal a través de sus redes sociales, por lo que designó de manera temporal a Diana Aróstegui.

"El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui", dijo.

La ahora ex funcionaria estatal tuvo diversos señalamientos desde el inicio de su gestión por presuntos actos de nepotismo en la dependencia y la intromisión en actos partidistas de Morena.

Previamente el gobernador dio a conocer también que en la Mesa de Seguridad contaron con la presencia de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien agradeció el apoyo de las fuerzas coordinadas para llevar a buen término el pago de los apoyos a la población que más lo necesita.