En entrevista este martes en el centro de la ciudad dijo no tener "problema" con que se investigue el actuar de su Gobierno y también prefirió no emitir opinión sobre la audiencia de José Manuel "N" que continúa tras más de 20 horas.

"Adelante, no tengo ningún problema con eso, adelante con lo que ellos consideren. No tengo ninguna opinión más", dijo.

Insistió en que ya argumentó la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad, pero que si se desea investigar, no tiene ningún problema.

En otro tema, García Jiménez confirmó que asistirá a la toma de protesta de Ricardo Ahued Bardahuil como presidente municipal de Xalapa el próximo 31 de diciembre y del alcalde de Emiliano Zapata.

"Estamos definiendo quiénes me van a ayudar porque se tiene que hacer el cambio antes del día 1 de enero. Son 212 y no podré estar en todos los lugares. He decidido acompañar a Ricardo Ahued, podría darme el tiempo de estar en Emiliano Zapata y tal vez en uno más, pero estoy viendo".

Por lo anterior expuso que enviará a algunos secretarios, titulares, subsecretarios a todas las regiones para atender la invitación que le hicieron.

Así, a los nuevos alcaldes les sugirió aprovechar "que traen mucha legitimidad con la elección pasada" para tener gobiernos eficientes.

"Traen mucho respaldo, deben actuar en consecuencia y deben programar los 4 años que van a estar para hacer un muy buen papel, van a contar todo con el apoyo de un servidor".

Cuestionado sobre la presencia del Covid-19 en el estado, subrayó que hasta el momento no se han registrado casos de la variante ómicron, aunque es probable que ocurra.

"No tenemos casos de ómicron, (...) Va a suceder en algún momento como ha pasado con otras variantes y no habrá cambios en cuanto a las medidas, las mismas que hemos estado tomando, las mismas van a seguir".