No tengo 'delfín' para Rectoría de la UV, asegura Cuitláhuac

"No me voy a involucrar, entrometer, ni apoyar a ningún candidato a la rectoría de la Universidad Veracruzana, cualquiera que esté diciendo que lo apoyo, que es mi delfín, no es así, lo digo aquí para que lo sepa la Junta de Gobierno y no he tenido reunión con ninguno de los candidatos, si esto hubiese sucedido en algún momento, no era porque se estuviese postulando porque no me lo dijo, no lo supe y lo digo con toda honestidad, no sé quienes, son los aspirantes, yo estoy en el tema de la salud, la seguridad que son los que me competen", dijo.

Además, subrayó que como nunca antes, el gobernador no impulsará ni se entrometerá en la vida interna de la UV y enfatizó que el rector o rectora es elegido por una junta de gobierno pues son ellos los que ponen las especificaciones del proceso elección.

"Porque quiero regresar a dar clases y sentirme muy orgulloso de eso y no quiero que me reprochen ya sea en favor o en contra el rector que esté en ese momento, nosotros hemos hecho mucho por la Universidad Veracruzana, probablemente he visto a algún aspirante, en las redes o los medios, pero personalmente no los conozco", abundó.

Hizo un llamado a la comunidad universitaria a analizar a las propuestas e impulsar de acuerdo a ello al mejor, además evitar que se involucre la política, que no sea educativa y de desarrollo universitario.

"Que se analicen las propuestas, los perfiles de quienes pretenden dirigir la Universidad Veracruzana en la rectoría, que los analicen bien, que analicen los perfiles que los contrasten, que se haga un debate académico, de política educativa, de visión, de universidad, y que se lleve en ese entorno, que no entre la política partidista, mucho menos electorera en ese ámbito y que ojalá se dé de la mejor manera y se lleve a cabo esta decisión por parte de la junta de gobierno", añadió.

García Jiménez aprovechó para referir que desde su administración se ha "hecho mucho" por la UV, como el pago de las deudas que dejaron administraciones anteriores con el SAT.

