¡no_te_endeudes!_disfruta_de_las_vacaciones_de_semana_santa_sin_afectar_tus_bolsillos

La falta de una planeación financiera ocasiona que, cuando no se cuenta con el dinero suficiente para salir de vacaciones, se caiga en el famoso ´tarjetazo´, lo que en muchas ocasiones deriva en un sobreendeudamiento del cual podría ser muy difícil salir.

Por ello, aquí te damos unos consejos para que en esta Semana Santa no gastes de más y te evites preocupaciones.

1. Lo primero y más obvio es hacer anticipadamente un presupuesto y, con base en este, un ahorro. Ahora, si no hiciste un ´colchoncito´ previo, lo mejor es que te acomodes a tus finanzas actuales y no gastes lo que no tienes.

2. Elige opciones de viaje económicas. La idea de salir de vacaciones es tentadora y más si es a una playa en temporada de calor; sin embargo, puedes optar por destinos más económicos.

3. Lleva un control de tus gastos, así sabrás cuando estás por llegar al tope de tu presupuesto y no afectarás tu bolsillo.

4. No des ´tarjetazos´ si no tienes la certeza de que podrás cubrir los pagos más adelante.

5. Si vas a usar una tarjeta de crédito, opta por aquella cuya fecha de corte haya pasado recientemente, así el plazo de financiamiento sin intereses será mayor.

6. Siempre verifica que la cantidad por la que vayas a firmar sea la correcta.

7. Si te ofrecen descuentos en viajes o tiempos compartidos, asegúrate de que la empresa esté formalmente constituida y las promociones sean ciertas, ¡no vayas a caer en un fraude!

8. Al momento de pagar, no pierdas de vista tus tarjetas, ya sean de crédito o débito.

9. Ubica los cajeros automáticos de tu banco para evitar pagar comisiones por disponer de efectivo.

10. Si utilizarás tu automóvil, revisa las coberturas y vencimiento del seguro antes de partir a tu destino.

Ahora que sabes cómo disfrutar de la Semana Santa sin afectar tus finanzas, ¡planifica tu viaje! Y recuerda no relajar las medidas sanitarias, pues la pandemia de covid-19 aún no termina.