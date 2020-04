No subirá el transporte público; gasolina ya bajó de precio: CGJ

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que haya un incremento en las tarifas del transporte público como han insistido las organizaciones puesto que en este momento disminuyó el precio de la gasolina.



"Ya se vio, se ha estado hablando con el transporte público de pasajeros urbano e interurbano, el director desde hace bastante rato ha tenido reuniones con ellos, que están por mover las tarifas y nada", dijo.



Y es que argumentó que el precio de la gasolina bajó y ello les favorece a los transportistas.



"Bajó tremendo, ahora lo que hay que hacer es buscar otro mecanismo porque ahora lo que les compensaría es que hubiera gente trasladándose en el transporte y como eso disminuyó, ahí va", dijo.



El mandatario estatal reiteró que en este momento no deberían tener problema porque bajó el precio de la gasolina y el diésel.



"Está muy abajo y eso también hay que mencionarlo, eso en otros gobiernos no pasaba, se bajaba el barril del petróleo y subía la gasolina y decíamos, pues entonces y salían a dar no sé qué explicaciones marcianas, lo obvio es que si baja el petróleo baje la gasolina como sucede ahorita", remarcó.