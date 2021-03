No soy represor, revira Cuitláhuac por reforma de ultrajes a la autoridad

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que su administración esté fomentando la represión luego de que el Congreso del Estado le aprobó endurecer las penas por el delito de ultrajes a la autoridad.

El Ejecutivo replicó a organizaciones civiles, académicos y abogados que no derogará la reciente reforma al Código Penal, aunque dijo que el tema podría discutirse en foros

Durante su conferencia de este jueves el mandatario aseveró que no reprimirá la libertad de expresión, como sí ocurrió en los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

García Jiménez se confrontó con un reportero, afirmando que no le permitía responderle sus cuestionamientos sobre el tema.

"Si en los foros ven que es necesario, que se revise, lo único que pido es que no quitemos a los jueces esa oportunidad de actuar contra los verdaderos delincuentes, que usan los juzgados como puerta giratoria para huir".

Consideró que la reciente reforma era necesaria, puesto que la misma ciudadanía critica que los delincuentes queden en libertad inmediatamente tras ser detenidos.

"No me cortes, no quieres que hable de Yunes o Duarte. Si quieres un debate lo haremos en otra ocasión pero qué lástima que no quieres que hable de los represores de Duarte o Yunes (...) Que pongan la denuncia, pero no compares, voy a revisar ese asunto porque la Secretaría de Seguridad Pública está trabajando".

En cuanto a la detención del vocero de los Centros de Verificación, Eduardo Mario Casares Sort de Sanz tras una manifestación en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el mandatario pidió respetar el proceso.

Argumentó que su manifestación fue una privación ilegal de la libertad de quienes estaban dentro de las instalaciones de la dependencia.

"Algo sí les puedo decir, es muy importante que toda la protesta no afecte derechos de terceros, es importantísimo. Algo que nos venía preocupando con respecto a la protesta de verificentros es que optaron por cerrar la puerta a Sedema cuando había gente adentro y eso es un delito mayor porque es privación ilegal de la libertad.

"Pero hay un juego al decir que tenían sillas solamente, que estaban en la calle, que lo determine el juez".

En cuanto a la detención del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (CATEM), Ramón "N", García Jiménez dijo que el dirigente se investiga por fraude y extorsión.

Lo anterior luego de que agremiados acusaron que su líder fue detenido sin una orden de aprehensión.

Aunque el mandatario aceptó desconocer qué información tiene la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que su detención fue como parte de los operativos que se realizan en la zona sur.

"Se siguió indagando y a partir de esos comentarios señalaron a un alias Ramón y entonces estamos en esos operativos y en eso estábamos, indagando el tema de extorsión. En estos hechos sucedió un hecho y sucedió la detención (...); se tiene que judicializar, cuidando presunción de inocente".

García Jiménez indicó que actualmente se mantienen en la zona de Coatzacoalcos operativos coordinados entre elementos de las policías municipal, estatal, Fuerza Civil y Naval.

Finalmente, cuestionado sobre un presunto plagio de 10 personas en la localidad de Vaquería del municipio de Acultzingo, el gobernador señaló que no cuentan con una denuncia "formal" sobre este hecho.