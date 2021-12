Gómez Cazarín reiteró que quien o quienes señalen que es socio del edil electo, deben presentar las pruebas necesarias que así lo acrediten, pues lo único que hizo con Fabian "N" fue tener un acercamiento como con el resto de los candidatos del partido en las pasadas elecciones.

Puntualizó que él no es policía ni fiscal para investigar a nadie y únicamente fue aliado de 212 candidatos, pero no socio de alguno, apuntando que pidió licencia durante un mes a su puesto de diputado.

"No soy fiscal, ni soy policía ni soy socio de nadie, de ningún negocio. Fui aliado de 212 candidatos, que no soy policía ni soy fiscal. Yo soy una persona que pertenece a un movimiento y ahora soy diputado y me dedico a trabajar", reiteró.

Finalmente, respecto a la compra-venta del Ingenio "San Francisco El Naranjal", en Lerdo de Tejada, por el también empresario Fabián "N", detenido por el delito de secuestro agravado, reiteró que será tema de la Fiscalía, investigar quiénes son los dueños y los socios de la factoría.

"No soy socio. Cualquiera que se acerque a mi para pedirme auxilio para buscar el beneficio del pueblo veracruzano, voy a hacerlo y no voy a dejar de hacerlo y lo que te puedo decir es que no soy fiscal, ni soy policía y no soy socio de nadie", reiteró.