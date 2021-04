No soy de venganzas ni cómplice de injusticias, afirma CGJ sobre indagatoria a Yunes

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que no es una persona de venganzas pero tampoco cómplice de las injusticias, por lo que expuso que será respetuoso del anuncio de la Fiscalía General de la República de investigar a Miguel Ángel Yunes Linares, así como en el caso de Karime "N".

"Yo no vengo con la espada desenvainada a cobrar venganzas pero tampoco a ser cómplice de la in justicia y la robadera anterior. Que se de curso legal a lo que corresponda, me he mantenido en eso durante todo este tiempo".

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y espera los trámites para fijar la ficha de audiencia de extradición de Karime "N".

Ante ello, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez enfatizó su postura de respeto a la impartición de justicia.

"Ante el anuncio de la FGR de las dos personas de los gobiernos anteriores, debo insistir: yo debo ser respetuoso".

En ese sentido hizo hincapié en que se debe dar curso legal a lo que corresponda.

Asimismo, en el caso de la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, el mandatario veracruzano subrayó que fue otro poder el que ha emitido dictámenes en el caso, por lo que, al igual que en otros casos, debe ser respetuoso y mantenerse al margen.