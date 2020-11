No soy corrupto, no temo a una consulta: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que no tendría inconveniente en someterse a consulta para la revocación de mandato, pues resaltó trabajar de manera adecuada y "el que nada debe nada teme".

"Yo lo he dicho: el que nada debe nada teme. Yo no soy corrupto como mis antecesores, yo no soy Duarte, yo no soy Yunes. Para decirlo con claridad, yo no tengo temor de eso, no tengo ningún problema".

Ante pregunta de la prensa, en conferencia en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que en la propuesta de Reforma Electoral nunca se contempló el tema de no consultar la revocación de mandato, pues de lo que se trababa era de un tema de ahorro para que no hubiera un gasto excesivo de los partidos políticos y que el ahorro se utilizara en obra pública y atención a salud, así como a comunidades.

Dicho en otras palabras, la reforma que frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "no tenía nada qué ver" con la revocación de mandato.

"Mintieron quienes usaron ese argumento porque ni siquiera ante la Suprema Corte lo presentaron", resaltó al referirse a los partidos políticos que buscaron echar abajo la Reforma Electoral.