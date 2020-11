No se puede vivir con mil pesos 1 mes, corrige AMLO a funcionario veracruzano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró como "poco serio" el dicho de que una persona pueda vivir con mil pesos mensuales durante su conferencia matutina de este jueves.

"No, no, no. Me recordó al secretario de Hacienda de Calderón, que dijo algo parecido, no sé si fue Ernesto Cordero, sí. Pero ya eso ya, no, no, no. No es serio eso".

Al respecto descartó invitar a una "mañanera" al secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, para explicar dicha afirmación, que calificó como poco seria.

El funcionario veracruzano compareció ante el Congreso del Estado como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Cuitláhuac García, en donde insistió en que su dicho está respaldado con datos oficiales.

Explicó que los mil pesos sirven para adquirir la Canasta Básica, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la publicación que realizó en abril de 2020, destacando que incluso le sobrarían 12 pesos a un beneficiario de ese tipo de apoyos.

"Nosotros hicimos una tabla tomada justamente de esa publicación para otorgar una canasta de mil pesos con maíz, tortillas, trigo y arroz; carne de res, pollo y pescado, leche y huevo, aceites, tubérculos, verduras, legumbres, leguminosas, frutas, azúcar, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas y otros más".

Este jueves, cuestionado sobre los dichos de Fernández Sánchez, el Presidente de México dijo que le recordó a Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón.

Hay que recordar que dicho exfuncionario federal afirmó en 2011 dijo que familias con ingresos de seis mil pesos mensuales podían tener accesos a créditos para vivienda, un coche y pagar colegiaturas escolares.