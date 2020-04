No se permitirá que delincuentes se aprovechen de contingencia sanitaria: SSP

No se permitirá que éstos momentos de emergencia sanitaria sean aprovechados por grupos delictivos, ha insistido tajante el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado quien explicó que además se emprenden acciones coordinadas en la realización de operativos para evitar la presencia de ciudadanos en las playas, éstos, dijo son actualmente temas centrales en las mesas de seguridad que cada mañana se realizan en la entidad y que preside el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.



Destacó además la realización del operativo Comercio Seguro que la dependencia a su cargo, en coordinación con la Policía Naval implementa en establecimientos a lo largo del estado, con mayor presencia por ahora en Coatzacoalcos y la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, además, dijo, se inhiben conductas delictivas, con operativos en carreteras en coordinación con Policía Federal y Guardia Nacional.



Precisó que las mesas de seguridad que desde hace semana y media se llevan a cabo en la capital del estado con motivo de la contingencia por covid-19, se realizan respetando las medidas sanitarias y la sana distancia, pero teniendo ante todo presente, la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los veracruzanos más aún en éstos momentos, en coordinación con autoridades federales.



Destacó que constantemente se capacita a policías para que actúen conforme a derecho, siguiendo estrictamente los procedimientos oficiales estipulados en la ley. Puntualizó que se ha instruido a elementos policiacos, realicen las detenciones necesarias a quienes se les observe en flagrancia intentando llevar a cabo algún robo o saqueo, para que de inmediato sean puesto a disposición del juez de control.



No habrá tolerancia, dijo con quienes intentan sembrar miedo en Veracruz o abonan a la percepción de inseguridad en la entidad, pues dijo, es absurdo que más allá de la difícil situación que enfrentan millones de mexicanos, se sumen hechos como éstos, en los que delincuentes intentan abusar de la situación.



Así es que recordó, que quienes sean detenidos en flagrancia serán puestos a disposición para que un Fiscal de litigación solicite al juez de control, audiencia de imputación, se vincule a proceso y se fije la medida cautelar que por el delito del que se trata será de prisión preventiva, para luego dar continuidad a la acusación que concluirá con la sentencia.



Una sentencia que dijo, podría ser de hasta 15 años de prisión. Recordó que, como parte de éste operativo, policías estatales están presentes en los 212 municipios de la entidad para salvaguardar la integridad de los veracruzanos y al mismo tiempo de los establecimientos o plazas que han cerrado con motivo de la contingencia por covid-19.



Así, apuntó, se otorga tranquilidad, certidumbre y certeza a otro sector de la población que son los micros, pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y que no tienen por qué lidiar con la preocupación de que sus instalaciones podrían ser saqueadas.



Recordó que la policía cibernética realiza un gran trabajo que la tarea de detectar también a quienes incitan al saqueo y en ello dijo existe coordinación con la federación, pues el Titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo ha revelado que el Centro Nacional de Investigación (CNI) y la Dirección de la Guardia Civil apoyaran a los estados en la investigación de convocatorias que circulan en redes para saquear establecimientos y centros comerciales.



Hay que recordar que apenas hace unos días, el Secretario de Seguridad recorrió Plazas Comerciales en el puerto de Veracruz donde existían supuestas amenazas de saqueos; al momento se ha detenido a 4 delincuentes cuando intentaban perpetrar dicho ilícito por lo que, se les puso a disposición de las autoridades competentes y así se continuará para evitar que delincuentes o bandas intenten sembrar miedo en la entidad.