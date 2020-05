No se perderá ciclo escolar en Veracruz, pero no hay regreso a clases

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acompañado del secretario de educación de Veracruz, Zenyazen Escobar Pérez y la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, informó a la comunidad académica y población que "no se va a perder el ciclo escolar".





El mandatario veracruzano adelantó que este viernes el Secretario de Educación del estado indicará, junto con los subsecretarios de cada nivel educativo, cómo se va a seguir avanzando, porque no se va a regresar por el momento a clases presenciales.





El regreso paulatino a la llamada nueva normalidad no se va a aplicar por el momento en Veracruz, ya que la curva de contagios de COVID-19 no ha logrado ser aplanada en la entidad ni se ha alcanzado el pico de la curva epidemiológica, por lo que continuarán las medidas precautorias de aislamiento en casa.





"Como se ha anunciado a nivel nacional por el maestro Esteban Moctezuma, no se va a perder el ciclo escolar ni en México ni en Veracruz. Decirles que nosotros acá en Veracruz, antes de que se suspendiera por la contingencia sanitaria la presencia en las escuelas, llevábamos más del 64 por ciento de la cobertura de los contenidos escolares y en estos días se avanzó entre un 13 y un 23 por ciento adicional a lo que ya se llevaba".





Ante dicho avance, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hay condiciones para anunciar que no se va a perder el ciclo escolar.





Asimismo, reiteró que "no vamos a regresar por el momento a clases -presenciales-", como lo indicó también el secretario de Educación Pública del país, Esteban Moctezuma, quien dijo que no se regresará a clases hasta que no sea seguro para la salud.





Por el momento, adelantó a maestras y maestros, no habrá clases en ningún municipio aunque se empiecen a conocer cuáles son los llamados "de la esperanza", es decir, sin contagios, pues no habrá retorno a la "nueva normalidad", hasta que en Veracruz no se haya alcanzado el pico de contagios y la curva comience a descender.





"Hasta ese entonces vamos a evaluar cuáles son los municipios que estarían catalogados como la esperanza. Los que ya se dieron a conocer son los que ahorita no tienen contagios, pero esto va a variar en los próximos días porque todavía no alcanzamos el máximo pico de contagios".