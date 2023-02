No se le negó a Chumel permiso para Xalapa, no lo conozco: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, resaltó que no se le negó el permiso para presentarse en Xalapa al standupero Chumel Torres.

El standupero de redes sociales afirmó que fue censurado en la capital veracruzana, lo cual es falso, afirmó el alcalde al acentuar no conocerlo.

"No tengo el gusto de conocer a Chumel, no se le ha negado (ningún permiso), dentro de poco me van a echar la culpa de los divorcios", expresó el alcalde de Xalapa.

El presidente municipal lamentó que se le haya difamado, y engañado a terceros. Pues al afirmar públicamente que se le negó presentarse, se ve tendencioso.

En ese sentido, destacó que no es quién para negar el acceso a la ciudad, y expuso que no hay solicitud en algún área municipal para realizar a alguno de sus eventos, por lo que reiteró que si -el standupero- tiene pruebas de lo contrario que las presente.

"Mejor que se informe bien de cómo estuvo porque se supone que él tiene gente que son sus promotores que hacen los trámites, a mi que me enseñen un documento porque aquí no hay absolutamente nada".

"A nadie se le niega, Xalapa no es represor, no nosotros no somos represores, puede venir con toda libertad quien sea. Si tiene un problema por contratar un espacio donde pueda hacer su show es cosa que yo ni enterado estaba ", dijo.

Y agregó: "así que sean bienvenidas todas las expresiones a Xalapa sean todo los artistas y no sé si él es artista o es del teatro, o qué es, será bienvenida toda la gente con respeto".

El presidente municipal hizo hincapié en que en su encargo al frente de la ciudad no puede distraerse en esos temas, cuando hay prioridad de obras qué atender.