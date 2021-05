No se debe polarizar a Veracruz, dice Monreal y aboga por Yunes Márquez

"Yo no estoy de acuerdo con que se ejerza persecución judicial con fines políticos", afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila durante su visita a la capital del estado y subrayó que no pueden revivir los viejos estilos del PRI y el PAN, dado que los ciudadanos no votaron por ello.

En entrevista, consideró que no está de acuerdo con "cortar cabezas" con acusaciones que enrarezcan más el proceso electoral, y recomendó en el caso del retiro de la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, agotar las instancias jurídicas en la Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral por Poder Judicial de la Federación, luego de que senadores de Acción Nacional anunciaran que iniciará un procedimiento de remoción contra el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.