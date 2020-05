'No salgas este 10 de mayo; es momento crucial para Veracruz': Salud

Debido a qué en los últimos días en la entidad han aumentado los casos activos de COVID-19 de manera exponencial es necesario tomar la precauciones debidas y no confiarse porque se viene una etapa de más casos advirtieron las autoridades sanitarias este sábado, previo al festejo del Día de las Madres.





En este tenor, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor señaló que no es momento de confiarse "es el momento más importante en la etapa crucial de Veracruz donde se están disparando los casos"

.

Y es que este día, durante la actualización diaria de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus las autoridades sanitarias dieron a conocer que debido a que la sociedad hizo caso omiso a las indicaciones para no salir el 30 de abril "Día del Niño* ahora muchas de esas personas son más han dado positivo y han formado parte de la estadística que se dio a conocer del jueves a este sábado.





"Esto se debe a qué hay un tiempo de incubación y a que pueden transcurrir algunos días hasta que se presenten los primeros síntomas".





Para que esto no vuelva a pasar Ramos Alor llamó a qué este Día de las Madres no salgan a festejar y así evitar aglomeración de personas "sus madres agradecerán que esté 10 de mayo ustedes se preocupen más por su salud y más de su familia: cuídenlas y celebren su vida con una llamada o videollamada (...), si vives con ella muéstrenle cuánto la aman al protegerla y no saliendo sino es necesario". Y recalcó que el festejo se puede posponer al 10 de julio.