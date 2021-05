Al exponer que como Gobernador no da línea sobre el actuar o ejercer los derechos políticos, Cuitláhuac García Jiménez aclaró que sus colaboradores en la Administración no necesitan de su permiso para participar en fines de semana en campañas políticas, y siempre y cuando sea en horarios no laborales.

"Les he pedido que no se puede hacer uso de los recursos públicos que tienen a sus cargo en campañas (...) y otra cosa, que no hagan su manifestación pública en sus hora laborales a nadie ahí si hay línea porque no queremos un partido de Estado ni un Estado al servicio de un partido".