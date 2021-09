No pactaré con Bermúdez como lo hizo Yunes; aún le quedan indicios por averiguar: CGJ

"Mejor que ni hable. Yo no soy Yunes. No voy a negociar. Y que Yunes lo haya perdonado es una cosa, pero de las cosas que cometió, todavía quedan algunos indicios. Entonces más vale que deje así las cosas, porque sí estoy muy interesado en seguir averiguando ese caso. No está libre", respondió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al trascendido mediáticamente de que el ex titular de la SSP Estatal, Arturo Bermúdez Zurita, acusa que sufre extorsión por parte del Estado.