no_normalicemos_la_pandemia;_riesgo_de_enfermar_sigue:_alor

El secretario de Salud , Roberto Ramos Alor , llamó a la población no asumir una actitud "simplista" ante la crisis sanitaria, ya que dijo que entre más tiempo dure la pandemia más mutaciones y variantes habrá del virus SARS CoV-2.

Una vez más pidió mantener las medidas preventivas contra el COVID-19 luego de que el estado se acerca a los 90 mil casos confirmados acumulados en este más de año y medio.

"Entre más tiempo dure la pandemia más variantes habrá, más fenómenos de mutación. No estamos normalizando la pandemia, la enfermedad y la muerte, no hay que caer en una actitud simplista, por favor no dejen las medidas preventivas", dijo.

El funcionario estatal explicó que aunque hay menos fallecimientos que el año pasado, debido en buena medida a la aplicación de las vacunas, esto no significa que las personas no se contagien o que no tengan riesgos de morir.

Ante esto exhortó a la población a atenderse y acudir a las áreas de urgencias, debido a que hay casos en que los pacientes llegan con apenas un 40 por ciento de saturación de oxígeno, en algunos casos incluidos menores de edad.

Pidió que al aparecer los primeros síntomas acudan a las unidades del sector Salud, pues el factor tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte.

"Si ustedes ven que un menor de edad o un adulto está comenzando con síntomas no esperen en sus casas a que se agraven, no vayan a pensar que porque tienen un tanque de oxígeno en su casa lo van a salvar. Están llevando a sus pacientes a las salas de urgencias con saturaciones de 40 por ciento y eso es terrible, no lo hagan, tomemos cada uno la responsabilidad que nos corresponde".

Reiteró su llamado para acudir a recibir la vacuna contra el COVID-19, pues lamentó que aún hay personas que dudan de la efectividad de estas o que una vez recibida la primera dosis piensan que el peligro ya pasó, por lo que en muchos casos relajan las medidas.