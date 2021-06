no_le_basta_torre_del_centro:_yunes_quiere_despojar_a_mujer_de_su_casa_en_veracruz

De acuerdo con Huergo Vázquez, todo comenzó en julio de 2017, cuando tras una serie de intentos de despojo, la fachada del inmueble "misteriosamente" se desplomó.

En ese entonces, la ciudad estaba bajo el gobierno de Ramón Poo Gil, quien ordenó el envío de camiones de Limpia Pública para levantar los escombros y la piedra coral, la cual, hasta el momento, no ha sido devuelta.

"Dijeron: es que se van a limpiar para ponerlas. Hasta ahorita las estamos esperando. ¿A qué hora las van a devolver? Bola de cínicos, de rateros que son (...) El kilo de piedra coral cuesta más de 40 mil pesos... y no es una, ni dos, ni tres ni cuatro piedras, eran bolas de coral", acusó.

Desde ese momento inició el acoso hacia su familia: los asediaba la policía, les tomaban fotografías y carros sospechosos vigilaban la entrada de su casa; sin embargo, con la llegada de Fernando Yunes Márquez, en 2018, la situación se recrudeció.

En marzo de 2018, un comando armado irrumpió en la vivienda de Hilda Huergo. Los pistoleros, señaló, llegaron por órdenes de Víctor Gardoqui Zurita, quien a su vez es gente directa de Fernando Yunes Márquez.

"Víctor Gardoqui Zurita y el Ayuntamiento de Veracruz, con Fernando Yunes Márquez, mandaron a comandos a atacar la privacidad de mi casa. Nos fueron a amedrentar, a mí me amenazaron con pistola en mano, diciéndome que, si no les dejaba hacer su trabajo a estos señores para ir a medir el terreno, me iban a matar, me iban a dar un balazo.

Uno que andaba de civil, todavía tuvo el cinismo de decir que le hablaran a las policías mujeres para que me detuvieran... ¡adentro de mi casa! Si eso es adentro de la casa, ¿qué podemos esperar afuera?", denunció.

Durante el altercado, Huergo Vázquez recibió varios empujones y, debido a los golpes, sufrió daño en la pierna derecha, lo que, a más de tres años, le ha impedido caminar bien.

Otro de los golpes la dejó inconsciente por varios minutos, situación que fue aprovechada por los pistoleros para tomar las medidas del terreno y, de paso, robarle 4 mil pesos que guardaba en su pantalón.

Tras estos hechos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía, de la que se desprenden las carpetas de investigación 264/2018 y 1915/2018; sin embargo, no han tenido seguimiento.

"Ninguna ha llevado seguimiento porque las controlan ellos: Fernando Yunes y Víctor Gardoqui Zurita. Catastro, Registro Público de la Propiedad hacen y deshacen con las notarías, los abogados... todos están al manejo y la Fiscalía igual", señaló.

Ahora, la justicia porteña les ha dado un revés, pues hace unos días recibieron una notificación donde una mujer de nombre Amada Sánchez Thomas, representada por Andrés Gardoqui Sánchez, denuncia a su esposo Luis Humberto Herrera Sánchez por despojo, por lo cual tendrá que enfrentar el proceso penal 463/2021-D.

"Ya no saben ni qué inventar para robarse esa propiedad", reclamó.

De acuerdo con Hilda Huergo, el inmueble es un "monumento histórico" ubicado a dos cuadras del Palacio Municipal. Actualmente, las escrituras están en poder de su suegra Rosario Sánchez viuda de Herrera, de 91 años de edad; sin embargo, la propiedad fue heredada a su esposo por los padres de este y ha pasado de generación en generación por más de cien años.

Fernando Yunes Márquez y Víctor Gardoqui Zurita también habrían "amenazado" y "pagado" a vecinos de Hilda y Luis Humberto, con el fin de obtener información de ellos y poder apropiarse del terreno.

La pareja aseguró que, desde que han intentado "robar" su propiedad, la inseguridad en esa manzana se ha disparado, pese a estar muy cerca del Palacio Municipal.

"Se roban las cortinas de acero, las rejas, se meten a robar, se roban los cables de electricidad, el de cobre... ¿y la policía dónde está? Les pagan por hacer trabajos sucios y no por cuidar a los ciudadanos", dijeron.

Aseguraron que agotarán toda la vía legal e incluso acudirán a instancias internacionales, pues temen que Yunes o Gardoqui puedan atentar contra su vida.

"Si a mí, a mi esposo o a mi familia nos llega a pasar algo, ellos van a ser los culpables", apuntó.