No intervendré ante FGE, dice CGJ sobre detenidos en Orizaba

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estará en contacto con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para que se respeten los derechos de las personas detenidos en Orizaba, además de señalar que, "el que nada debe nada tema" y que se aclarará el sentido de las detenciones.

En conferencia de prensa, tras las protestas de familiares de los detenidos, sostuvo que su gobierno está procurando que exista justicia por lo que le pedirá a la fiscal Verónica Hernández Giadáns que se actúe conforme a derecho.

"No he podido tener un diálogo del tema con la fiscal porque sigue el proceso, entonces no es sencillo siendo yo el ejecutivo y es una entidad autónoma que cuida el proceso para respetar derechos, lo cual también es aceptado, yo aquí mismo lo dije, son presuntos responsables, se respetarán los derechos", dijo.

Expuso que estará vigilante de que se respeten sus derechos y que el proceso judicial se lleve conforme a ello.

"Ellos están en derecho de hacer valer su opinión y sus pruebas, a través del juicio que se lleva, eso es lo importante ahora que nosotros nos apegamos estrictamente al proceso judicial y ahí tienen todos que ejercer sus derechos y la fiscalía tendrá que apuntalar sus señalamientos y los abogados defensores de los presuntos responsables, ahora detenidos, tendrán que hacer valer también sus derechos, opiniones y aportar pruebas", refirió.

Subrayó que no hay responsables hasta que un juez no emita una sentencia, "por lo tanto ellos son presuntos" por los delitos que se les señalen.

Grupos en la zona

El mandatario estatal dijo que en la zona de Córdoba-Orizaba hay dos grupos que se están peleando por las plazas.

Señaló que se realizan las indagatorias, en particular por Edgar Yovanny N. Alías "El Caner" por ser presunto responsable de desapariciones en esa región del estado.

"Porque es un presunto responsable de delito de desaparición de particulares y de cercenar a sus víctimas y tiene cómplices que distribuyen su droga, para que la población sepa tras qué estamos", dijo.

Refirió que, en la distribución de droga y narcomenudeo, se disputan los puntos de venta "y traen una serie de venganzas".

"Lamentablemente, a veces se llevan a inocentes entre sus venganzas por eso no les tenemos que permitir que actúen de esa manera, ninguno, nadie prejuzgar a otros y menos privarlo de la vida nada más porque es supuestamente contrario, o quienes son; entonces tenemos que actuar, y estamos desde un buen tiempo tras un operativo, indagando sobre los responsables porque lamentablemente descuartizan y desaparecen a sus víctimas", abundó.