No hay quien haya renunciado a candidatura por amenaza: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de que precandidatos a puestos de elección popular hayan desistido ante posibles amenazas contra ellos, tal como lo denunciaron líderes de partidos.

En ese tenor apuntó que está garantizada la seguridad en la entidad veracruzana durante el proceso electoral, no solo para los aspirantes sino para toda la ciudadanía.

"No conozco de candidatos que estén desistiendo de participar en el proceso, no los conozco, habría que preguntarle a quien lo diga, nosotros no solo vamos a buscar trabajar en garantizar la seguridad de los candidatos sino de todos los ciudadanos", dijo.

Y es que representantes de partidos políticos como el PRD y el PT denunciaran que algunos de sus candidatos habían desistido participar en el proceso ante presuntas amenazas en su contra.

Al ser cuestionado en torno al doble asesinato en Cosoleacaque, de Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, aseguró que está por resolverse y dar con los culpables, "el de Cosoleacaque estamos muy pronto también de resolverlo", dijo el funcionario.