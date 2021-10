No hay ni habrá subejercicio en SIOP; recursos, comprometidos

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez , afirmó que no habrá subejercicio en el manejo de recursos asignados a la dependencia este año.

En entrevista previo a la inauguración de la Feria Nacional del Empleo, expuso que a diciembre de 2021 el total de tres mil 500 millones de pesos del presupuesto estarán comprometidos en obras y proyectos.

El funcionario estatal recordó que se tiene hasta el mes de marzo del 2022 para pagar las obras que se contraten.

"Lo comprometido prácticamente ya quedó, alrededor de tres mil 500 millones de pesos, lógico no vamos a pagar todo, conforme se van concluyendo los trabajos se van pagando pero eso no quiere decir que tengamos que regresar dinero. Como en los años anteriores, no ha habido subejercicio y este año será lo mismo".

Asimismo, reconoció que cada año son los mismos señalamientos sobre un posible subejercicio, pero se tiene todo un año completo para contratar, pues no se puede acordar en el primer mes del año.

"Yo creo que todos los años es el mismo tema con SIOP y obviamente tenemos todo el año para contratar y todo el año para ejercer, obviamente todos son procesos, pero no podemos comprometer el primer mes los tres mil 500 millones (...) Como todos los años se va a ejercer y pagar todo el recurso", dijo.