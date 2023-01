No hay mejor encuesta que la conciencia: Ricardo Ahued

No hay mejor encuesta que la conciencia, manifestó el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, al referirse a las encuestas que califican su trabajo.

Y es que el presidente municipal de Xalapa ha sido ubicado por encuestas como uno de los mejores presidentes municipales del país. Ante ello, dijo que es un halago, pero agregó no ser se "encuestitis".

"Yo no soy de encuestitis; hay una cosa, me halagan cuando salen los temas estos de las encuestas, pero no hay mejor encuesta que tu conciencia", ya que ella dicta lo que cada quien hace bien o mal, acentuó.

Y agregó: "lo digo con respeto, que bueno que estés en el ranking y que te digan, no ando en esa competencia".

Ahued Bardahui enfatizó que más que los dichos, son las acciones lo que evidencia el actuar bueno o malo de la gente.

Xalapa, bajo 'presión metropolitana'

En Xalapa, dijo, hay obra que se nota, esto debido a que los recursos se aplican con transparencia, pues son varios millones de pesos.

"Se hizo la obra con dinero, no con discursos ni mucho menos, es el dinero de la sociedad".

Sin embargo, el alcalde de Xalapa reconoció que aún hay muchos retos para renovar la calidad de vida de una ciudad capital.

Dichos retos en la ciudad de Xalapa requieren atenderse en conjunto con los gobiernos estatal y federal, expuso.

"Que además tiene una presión metropolitana que es brutal, que en su momento tenemos que atender con gobierno y en un plan verdaderamente de desarrollo metropolitano con los dos niveles y hasta tres niveles de gobierno".

Y es que refirió que Xalapa ya está en un centro de atención donde de repente circundan hasta un millón de ciudadanos en horas pico.

"Y la infraestructura y capacidad que tenemos vial, obviamente presiona en la ciudad que se convierte en una ciudad de actividad cultural, educativa y comercial y de dormitorio en su municipio", indicó el alcalde de Xalapa.