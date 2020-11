No hay crisis de gobernabilidad ni de seguridad en Veracruz: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acentuó que en el estado no hay crisis de seguridad ni de gobernabilidad, pues no se ha tolerado ni tolerará la impunidad durante su administración.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario se refirió al asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, de lo que dijo ya se realizan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"No hay ninguna crisis de ningún tipo en el estado; sí, la situación económica está compleja pero ya sabemos las razones pero en el tema de seguridad y gobernabilidad no hay ninguna crisis".

García Jiménez recordó que a pesar de la situación difícil en que el estado fue dejado por gobiernos anteriores en materia de seguridad, de derechos y económica, su administración ha actuado para combatir la impunidad.

Al respecto lamentó que los llamados partidos de oposición o adversarios políticos hagan declaraciones mediáticas para descalificar al actual gobierno que trabaja para resarcir daños, cuando antes callaron ante los atropellos cometidos.

"Aquí lo que hay es garantía de derechos y una búsqueda del Estado de Derecho a través de un actuar de la autoridad apegada al derecho", acentuó.

Asimismo, manifestó que habría crisis en el estado si se permitiera que existiera "un manto de impunidad, como lo había".

"Las investigaciones correspondientes se hacen a fondo, no se permite la impunidad", destacó el gobernador.

ALCALDESA DE JAMAPA NO REGULARIZÓ POLICÍA

Al abundar en el tema, Cuitláhuac García Jiménez, informó que la alcaldesa Florisel Ríos Delfín no regularizó a su policía; "no la acreditó como corresponde para la portación de armas".

Al lamentar el asesinato de la alcaldesa expuso las circunstancias de inseguridad en el lugar por la falta de policía regularizada.

Explicó que no hubo una formal petición de ayuda de seguridad por parte de la alcaldesa; "lo que entendemos es que pedía que cubriéramos a su marido, pero cómo lo íbamos a hacer si tiene una orden de aprehensión; dos, que le apoyáramos en protegerla pero ella lo rechazó, no podemos darle armas a su personal, eso es indebido, sobre todo cuando hay un proceso de investigación en contra de ese personal, y mucho menos cuando tiene más de dos años en que se le dieron las armas y no regularizó a la policía".

Únicamente, detalló, la alcaldesa pidió fue una reunión y lo hizo verbalmente durante la inauguración del Centro de Rehabilitación de "Ignacio de la Llave; "y hay testigos y además se dijo de manera pública, porque no puede haber la actuación de una autoridad fuera de la legalidad".

Es inexplicable y lamentable, añadió el gobernador, y cuestionó el porqué de si Florisel Ríos Delfín temía por su vida no regularizó y fortaleció a su policía municipal, a pesar de que tuvo tres años para ello.

En ese sentido insistió en que no pueden portar armas policías que no estén acreditados, pues existe una licencia de registro de policía y el arma que usa.

"Nos quieren echar la bolita pero nosotros no podemos ser cómplices de la ilegalidad".

ALCALDESA NO QUERÍA POLICÍA ESTATAL NI GUARDIA NACIONAL

"No fuimos nosotros quienes le retiraron la Policía Estatal de ahí, fue el gobierno anterior. Cuando nosotros vemos la complejidad que se está dando ahí, y hay investigaciones diversas que he enumerado, nos encargamos de que hubiera presencia de Guardia Nacional y Policía Estatal; hubo el secuestro de dos personas de la Comisión Federal de Electricidad –en Jamapa- y entonces al ser una instancia federal recurrió a la Guardia Nacional, se trató en la Mesa de Seguridad y se dijo sí, que actúe la Guardia Nacional para rescatarlos con vida

"¿Saben cuál fue la petición de la alcaldesa? Que se retirara la Guardia Nacional, no quería que estuviera la presencia de la Policía Estatal. Como entiendo se lo hizo ver al gobernador anterior al grado de que no adecuó las instalaciones para que estuvieran ahí (...) se pagó la renta y el mantenimiento del edificio donde estaba la delegación la tuvo que mover a Soledad de Doblado y ahí está la delegación ahora, ahí se ha mantenido".

Ante ello, podría entenderse -expuso el gobernador, acompañado por la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns- que "la Policía Municipal –de Jamapa- estaba actuando de manera indebida, no quería la presencia de otra corporación", pero se determinará qué sucedió conforme las investigaciones correspondientes a cargo de la Fiscalía General del Estado.

NO SE CAMBIARÁ A SECRETARIO DE GOBIERNO

Al detallar el contexto en el que ocurrió el homicidio de la edil, el gobernador precisó que no se cambiará al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ni se prevén cambios en el gabinete por el momento "pues hay resultados".

En ese sentido resaltó que en caso de que alguien tenga alguna queja contra algún integrante de su gabinete, presente la denuncia correspondiente.

Y es que ante dichos de dirigentes de partidos de oposición como el PRD -del que emanaba la alcaldesa de Jamapa-, quienes han señalado al secretario de Gobierno como presunto responsable de lo ocurrido, García Jiménez insistió que en caso de haber algo concreto contra algún funcionario se presenten las pruebas conforme a la ley.

"No va a haber ningún movimiento de ningún secretario hasta ahorita, ninguna secretaria, y menos del secretario de Gobierno con los resultados que se tienen; y si existe alguien que tenga algo en contra de algún funcionario de ese nivel, que proceda a hacer la denuncia correspondiente".

"No tenemos problema, el que nada debe nada teme".

El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que las instrucciones del secretario han sido muy claras y ha cumplido.

"Platicar con todos los actores políticos fue la instrucción que le di al llegar al gobierno; antes, con todos los presidentes municipales, es su tema; crea, le dije, la gobernabilidad necesaria para ir de inmediato a la transformación".

Explicó que también hubo acercamiento con la ahora occisa alcaldesa, pero hubo falta de regularización de la policía de ese municipio, por lo que el gobierno estatal no podía avalar que los uniformados tuvieran armas si no estaban acreditados, o la observación habría sido al Gobierno del Estado ya que tienen que registrarse las armas y los policías que las portan.

El gobernador hizo hincapié en que su gobierno tiene diálogo abierto con los alcaldes, independientemente del partido del que emanen, por lo que lejos de haber amenazas se busca trabajo coordinado, de ahí que recordó que ha acudido a diversos municipios gobernados por partidos distintos a Morena a inaugurar obras.

"Esta administración busca gobernar para todos, sin distinción de colores o partidos, sino para bien de la población".