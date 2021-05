No hago leña del árbol caído; Cuitláhuac por candidatura de MAYM

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que él no hace "leña del árbol caído" en respuesta a las acusaciones de Miguel Ángel Yunes Linares en el sentido de que el Ejecutivo estatal había intervenido en la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz para que le tumbaran su candidatura a la presidencia municipal de Veracruz.

"Lo digo con toda claridad, por si no lo había expresado bien, hoy lo digo de una manera más entendible, yo no hago leña del árbol caído; insisto en esta postura, esta posición del Ejecutivo me obliga a respetar a los contendientes de puestos de elección popular en el estado", dijo.