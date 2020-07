No descarta Cuitláhuac nuevo crédito por 2 mmdp; evitaría crisis por pandemia

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que cumplirá su promesa de no endeudar más al estado al fin del sexenio, pero no descartó solicitar una línea de crédito de no más de 2 mil millones de pesos para inversión en carreteras, escuelas y centros de salud, que generarían empleos, evitando las consecuencias económicas de la pandemia.

Recordó que se comunicó con el secretario de Hacienda Federal, Arturo Herrera, y le informaron que de los 41 mil 881 millones de pesos que les dejaron de deuda pública en noviembre del 2018, se tiene proyectado disminuirla por un monto de 2 mil 009 millones de pesos.

Con esto, apuntó, se podría dejar en 39 mil 872 millones de pesos en noviembre del 2024, además de que gracias al programa de austeridad y manejo de sanas finanzas, han tenido dinero suficiente para pagar todos los créditos de corto plazo que han solicitado.

“A grado tal que a marzo del 2020 la deuda está en 41 mil 135 millones de pesos; es decir, hemos ido pagando también deuda de largo plazo, en términos reales como nominales hemos reducido siempre la deuda que nos dejaron”, explicó a través de sus redes sociales.

Asimismo el mandatario dio a conocer que también le informaron que ante la situación económicamente difícil de la pandemia convinieron buscar varias estrategias de refinanciamiento.

“Una, la que ya dimos a conocer, que tiene que ver con la reestructuración de la bursatilización de la deuda de los municipios y otra, que podría manejarse como una línea de crédito de no más de $2,000 mdp para inversión en carreteras, escuelas y centros de salud, que generarían empleos, evitando las consecuencias económicas de la pandemia”, dijo.

Así, subrayó que a fin del sexenio esto permitiría dejar la deuda siempre por debajo de como la recibieron, cumpliendo la promesa de no endeudar más al estado.