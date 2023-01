No darán permiso a bar en el tradicional Callejón del Diamante, en Xalapa

En el tradicional y céntrico Callejón del Diamante no hay permiso para instalar un bar, informó el Ayuntamiento de Xalapa.

Al respecto, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, expuso que no existen compadrazgos, amiguismos ni favores familiares.

De ahí que manifestó que aquel empresario que no tenga permiso y no cumpla con la norma para abrir un negocio, se le clausurará.

"El que no tenga permiso, no cumpla con la reglamentación o no cuente con la anuencia de vecinos, se le clausurará; así es que si alguien ocupa mi nombre o se dice pariente y quiere iniciar un negocio, se topará con pared".

"No soy títere de nadie y no voy a violentar lo que la ley regula para la apertura de negocios de cualquier giro".

El presidente municipal se refirió a la versión de que próximamente un supuesto familiar abrirá un bar en el Callejón del Diamante.

Además, dio a conocer que si existe inconformidad de vecinas o vecinos, está en la mejor disposición de atender el tema directamente en su oficina, para evitar actos de corrupción, amiguismos o compadrazgos, y hacer cumplir la ley.

Acentuó que no permitirá que ocupen su nombre para abrir un negocio, y menos si es con venta de bebidas alcohólicas.

A la par, la Subdirección de Comercio, indicó que no ha otorgado ningún permiso para la apertura de un bar en el Callejón del Diamante.