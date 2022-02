No aceptará gobierno de CGJ recomendación de CNDH por caso July

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, podría ser citado a comparecer ante el Senado de la República, luego de que este viernes confirmó que no aceptará la Recomendación 51VG/2022 decretada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ).

La CNDH dirigió la recomendación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra la detenida por parte de elementos ministeriales.

Al respecto, al vencer el plazo para dar respuesta a la Comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra, el mandatario confirmó que rechazará el exhorto, advirtiendo que su administración será "cauta" al atender este tipo de resolutivos.

"Pensamos que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación; sin embargo, sí vamos actuar (...).

"Cuando exista una sospecha de violación a Derechos Humanos que actúe la instancia interna correspondiente; no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, aquí no hay impunidad ni vamos a quedarnos con los brazos cruzados", sostuvo García Jiménez.

El mandatario subrayó que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron una investigación respecto a la detención y traslado de la detenida, quien desde esa fecha se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec.

Respecto a la posibilidad de ser citado a comparecer por el Senado de la República, debido a que la CNDH puede solicitar a la Cámara Alta llamar al Ejecutivo para que señale las razones de su negativa, García Jiménez añadió que: "el que nada debe nada teme"

En la conferencia de prensa de este viernes, García Jiménez agregó que la fiscal general Verónica Hernández Giadans le informó que instruyó la investigación sobre la presunta violación de los derechos humanos de July "N", pero insistió en que si hubo violaciones se determinará en el proceso judicial.

"El presunto delincuente se va defender y tiene derecho, pero eso no quiere decir que no sea culpable o que lo sea. Lo mejor es que se siga el proceso y si hubiera alguna cuestión en el proceso que judicialmente se determine y nosotros no vamos a solapar la mal atención de un funcionario", agregó.

Indicó que tras el análisis de la recomendación determinaron que no avalarán la violación a los derechos de la verdadera víctima, que en este caso se trata de la rectora, Guadalupe Martínez Aguilar.

García Jiménez dijo que las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Veracruz fue tras los presuntos responsables y que deben ser cautos en esto: "debemos ser también pulcros en estas circunstancias".

"Aquí no hay ni impunidad ni solapamos a nadie, que quede claro, tenemos que garantizar los derechos humanos no por recomendaciones sino porque debe ser un ejercicio de la política de gobierno".